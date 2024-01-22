Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilerek, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi. Başkent Bişkek’te de hissedilen deprem nedeniyle halk sokaklara dökülürken, depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

Türk Kızılay'ı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kırgızistan'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 7,0 büyüklüğündeki deprem sonrası afet ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir" denildi.

'DEPREM SABIKASI BÜYÜK BİR YER'

CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Kırgızistan bir deprem bölgesi. Bu büyüklükte depremlerin olması normal. Tarihte de yıkıcı depremlerin çoğu Çin'de o yüzden deprem sabıkası büyük bir yer. Aksu denilen yerin batısında biraz. Kesinlikle yıkıcı bir etki vardır. Bir de bu bölgede yapı stoklarının çok gelişmemiş olduğunu düşündüğümüzde yıkıcı hatta ölümcül etkisi olabilir. İlerleyen saatlerde göreceğiz. 7 büyüklüğündeki bir deprem 500 kilometrelik bir alanı etkileyebiliyor." dedi.

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