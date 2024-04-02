Kiracı davayı kaybetti! Evi ateşe verdi

Hasan Kayan, Mamak ilçesinde 3 katlı binanın üst katındaki evinde 2 yıldır oturan Şükrü K. kirayı ödemeyince mahkemeye başvurdu. Mahkeme, 1,5 yılda kirasını 2 kez ödeyen Şükrü K.'nın evden tahliyesi yönünde karar verdi. Bunun üzerine ev sahibi kiracıdan evini boşaltmasını istedi. Şükrü K., iddiaya göre dün akşam saatlerinde içeride kendisine ait eşyalarla birlikte evi ateşe vererek kaçtı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis, Şükrü K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

'POLİS ZORUYLA ÇIKARILACAKTI'

Ev sahibi Hasan Kayan'ın oğlu Ahmet Kayan (32), kira ücretini istediklerinde 'geçinemiyorum' cevabıyla karşılaştıklarını ifade ederek, "Kira yüksek değildi, 1500 liraydı. Yangından önce babamı bizzat kendisi arayıp 'Dava açarsanız evi yakarım, zarar veririm' diye tehdit etmişti. Yapacağını da yapmış. Neyse ki can kaybı yok. Zamanında müdahale edilmiş, kimse mağdur olmamış. Kendisi kaçıp gitmiş. Polis onu zaten bulacaktır, bundan şüphemiz yok. 6-7 ay önce dava açılmıştı, şu an bitti, kazandık. Evi tahliye süreci başlamıştı. En son polis zoruyla çıkarılması raddesine kadar gelmişti. O raddede de komşulara evi yakacağını yine kendisi de söylemiş. Evin içerisinde bir yıkım yok; ama harabe olmuş durumda" dedi.

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Komşu Edip Bayram (53) ise "Kendisini 4 gün önce gördüm. Evi yakacağını söyledi. 'Bir şey olursa evi yakar giderim' dedi. Ben de ev sahibi ile görüşüp anlaşmasını söyledim; ama görüşmeyeceğini söyledi. Herhangi bir işte çalışmıyordu. Annesiyle beraber yaşıyordu. O da terk edip gitmişti. İnşallah kısa sürede yakalanır" ifadelerini kullandı.

'KİRACI TERÖRÜ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Ev sahibinin avukatı Emre Burak Onat, kiracının 2 yıl boyunca kira bedelini aksattığına dikkat çekerek, "Bu nedenle kiracının tahliyesi için hukuki süreç başlattık. Mahkeme, tahliye kararı verdi ve evi boşaltmasını kiracıya bildirdikten sonra 1 Mart günü kiracının evi yaktığı haberini aldık. Süreçte müvekkilimize, 'Bu evi yakarım, çıkartamazsınız beni' diye mesaj atmıştı. Bu mesajları nedeniyle savcılığa da şikayette bulunmuştuk. Evi yaktıktan sonra da müvekkilimiz, hakaret mesajları ve canına yönelik tehdit mesajları almaya devam ediyor. Tam bir kiracı terörü ile karşı karşıyayız. Müvekkilimizin can güvenliğinden endişe ediyoruz" dedi.

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