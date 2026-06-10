Okullar cuma günü tatil mi? 12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi? Okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

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12 Haziran Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Biz sınavın gerçekleştirildiği okullarda pazar günü sınav olduğunda cumartesi belli hazırlıklar yapıyorduk. Şimdi de bir önceki gün o hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınav yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız. Öğrencilerimiz o gün dinlenmiş olurlar, öğretmen arkadaşlarımız, velilerimiz çocuklarıyla ilgilenmiş olur diye düşündük” diye konuştu.