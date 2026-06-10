Okullar cuma günü tatil mi? 12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi? Okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi
12 Haziran okullar tatil mi, neden tatil, resmi tatil mi? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 12 Haziran Cuma günü okul var mı, kimlere tatil, memurlara tatil mi? 12 Haziran'da özel okullar, kamu kurumları tatil olacak mı? MEB'den Resmi açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, LGS sınavına ilişkin sorularını yanıtladı. Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren bu kararın detayları ve tatilin nedeni netleşti. Peki, 12 Haziran okullar tatil mi, neden tatil, özel okullar tatil olacak mı? İşte yanıtı...
A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki Paraguay karşılaşması nedeniyle sınav tarihinin 14 Haziran’dan 13 Haziran Cumartesi gününe alınmasının ardından, sınav hazırlıklarının eksiksiz tamamlanabilmesi için 12 Haziran Cuma günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Haziran Cuma günü eğitim yapılmayacak. Bu süreçte sınav merkezleri dezenfekte edilecek, salon düzenlemeleri tamamlanacak ve öğrencilerin sınava sağlıklı koşullarda girebilmesi için gerekli hazırlıklar gerçekleştirilecek.
12 Haziran Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Biz sınavın gerçekleştirildiği okullarda pazar günü sınav olduğunda cumartesi belli hazırlıklar yapıyorduk. Şimdi de bir önceki gün o hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınav yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız. Öğrencilerimiz o gün dinlenmiş olurlar, öğretmen arkadaşlarımız, velilerimiz çocuklarıyla ilgilenmiş olur diye düşündük” diye konuştu.