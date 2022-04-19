Kinder hangi ülkenin, kimin? Kinder ürünleri yasaklandı mı, Kinder ürünleri salmonella nedir?

Kinder Salmonella krizi devam ediyor. Avrupa’da birçok ülkede Kinder’in sürpriz yumurtalarından yiyen çocukların şikayetlerinin olması neticesinde incelemeler gerçekleştirildi ve Kinder markalı ürünlerde Salmonella bakterisine rastlandı. Türkiye’de vakaların yaşanmaması adına Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü harekete geçerek Kinder markalı ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılmasını zorunlu hale getirdi. 44 ile gönderilen yazı ile birlikte ürünlerin kontrol edilmesine başlanacak.

KİNDER ÜRÜNLERİ YASAKLANDI MI?

Kinder ürünleri toplatılmadı. Bakanlığın müdürlüklere gönderdiği yazıda “Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın, Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı, Çikolata firması Ferrero’nun salgınla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve bazı üretilen Kinder Surprise yumurta partilerinin geri çağırıldığını duyurmuştu. Ferrero’nun üreticisi olduğu ürünler piyasada toplanmaya başlandı.

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) Kinder markalı çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunduğu gerekçesiyle Ferrero’nun fabrikasını geçici olarak kapatmıştı.



Hollanda ve Belçika, Arlon kentinde bulunan Ferrero fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasını kararlaştırmıştı.

KİNDER HANGİ ÜLKENİN, KİMİN?

Kinder Chocolate, İtalyan çok uluslu şirketi Ferrero tarafından üretilen bir şekerleme markasıdır. Michele Ferrero tarafından Kinder, ilk olarak 1967'de Almanya'nın Frankfurt kentinde, Akdeniz'deki ülkelerde satılmadan önce geliştirildi ve üretildi.

KİNDER ÜRÜNLERİ SALMONELLA NEDİR?

Salmonella bakterisi 'Enterobacteriaceae' familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir.

Salmonella bakterisi insanlara, çiğ gıdalar ve ellerinde salmonella bakterisi bulunan kişilerin hazırladığı gıdaların yenilmesi sonucu bulaşıyor. Bakterinin bulaşmış olduğu su ve yiyeceklerin uygun olmayan ısı koşullarında saklanması sonucu yoğunluğunu artırıyor, bu gıdaların sindirim sistemine ulaşması sonrasında mikroorganizmaya bağlı toksinler aracılığıyla gıda zehirlenmesi tablosu ortaya çıkıyor.

Çiğ veya iyi pişirilmemiş tavuk, et, yumurta, balıkve pastörize edilmemiş süt salmonella enfeksiyonu için kaynak oluşturabilir. Ayrıca temiz su sistemine yönelik alt yapının yetersiz olduğu durumlarda toplu zehirlenmelerin görülebiliyor.