Kimliklerle ilgili flaş gelişme! Akın ediyorlar

Kimliklerle ilgili flaş gelişme. Aileleri yaşını büyük yazdırdı. Kimi askere erken gitmek, kimi ise iş hayatına erkenden atılabilmek için nüfus müdürlüklerinde yaşını büyüttü. Şimdi de binlerce kişi yaşını düzeltmek, küçültmek için avukatların kapısını çalıyor.

Avukat Lerzan Bayram, "Her kesimden başvuru var ama daha çok şoförler. Çünkü onların çalışma yaşı 65’te sınırlı. Ticari anlamda çalışan şoförler, şu an pandemiden dolayı bir esneklik getirildi. Ama bir sınırı var. Onun dışında bazı memuriyetlerde yaş sınırı var. Bunun gibi mesleki sebeplerle yaşını düzeltmek isteyen çok fazla kişi ile karşılaşıyoruz" dedi.

Peki yaş büyütmenin ve küçültmenin şartları neler? Herkes bu haktan faydalanabilir mi? Avukat Lerzan Bayram, şu yanıt verdi:

"Eğer haklı gerekçeleri varsa ve gerçekten doğru söylüyorlarsa mümkün. Ancak burada mahkemelerin özellikle baktığı konu kardeşler. Eğer yaşınızı küçültmek ya da büyütmek istediğinizde onunla çakışır bir duruma geliyorsa bu direk ret sebebi olarak kabul ediliyor. Mümkün olmayan bir durum olarak bunun dışında eğer 25 yaşını aşmamışsa kişiler, öncelikle bir test kemik testi yapılması isteniyor. Eğer talepleri bu teste uygunsa kabul ediliyor. Fakat 25 yaşını aşmışsa kemik testinden doğru bir sonuç alamadıkları için bu sefer tanıklar ve başka delillerle taleplerini gerekçelendirmek zorundalar." (CNN Türk)