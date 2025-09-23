Kimlik olmadan hastaneye ve acile gidilir mi?

Haberin Devamı

Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimde kimlik belgesi bulundurmak genellikle zorunludur. Hastaneler, acil durumlar haricinde kimliksiz hasta kabul etmiyor. Ancak T.C. kimlik kartınız yanınızda olmasa bile bu, sağlık hizmeti alamayacağınız anlamına gelmiyor.

Evet, T.C. kimlik kartınız yanınızda olmadan hastaneye gidebilirsiniz. Ancak muayene öncesinde veya sonrasında T.C. kimlik numaranızı söylemeniz istenecek. Bu numara ile sistemden kaydınız bulunabilir ve işlemleriniz gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, hastaneler genel olarak nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi resmi bir kimlik belgesi ile kayıt yapmayı tercih ediyor. Bu nedenle, randevulu bir muayeneye giderken kimlik belgenizi yanınızda götürmeniz işlemleri hızlandıracak ve olası karışıklıkları önleyecektir.

Evet, kimlik olmadan acil servise başvurulabilir. Acil hallerde, hastanın hayati tehlikesi söz konusu olduğu için öncelik sağlık hizmetidir ve kimlik sormaksızın müdahale edilir. Ancak acil durumun sona ermesinden veya hasta stabil hale geldikten sonra, hastane kayıt işlemlerinin tamamlanması için kimlik bilgilerinizi vermeniz zorunludur. Bu süreçte yanınızda fiziki kimlik belgeniz yoksa, T.C. kimlik numaranızı bildirerek kaydınızın yapılmasını sağlamanız gerekiyor.