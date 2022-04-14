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Kimlik kartı ile ilgili son dakika gelişmesi! Uygulama başladı, ilk kez...

Nüfus cüzdanı ile ilgili son dakika gelişmesi! Uygulama devreye alındı. Nüfus Müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmayacak. Sağlık Bakanlığı e-rapor sistemini hayata geçirmişti. Buna göre yeni doğan bebeklerin de kimlik kartları artık hastanede verilebilecek. Bebeklere kimlik kartı uygulamasından yararlanabilmek için doğum raporunu hastanedeki ilgili birime iletmek yeterli. Doğum yapmadan önce bebeğin ismine karar verildiyse, resmi nikah varsa ve kayıtlı ikametgah adresi bulunuyorsa bu haktan faydalanılabiliyor.

14.04.2022 - 13:22 |
Kimlik kartı ile ilgili son dakika gelişmesi! Uygulama başladı, ilk kez...

Kimlik kartları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nüfus tescil işlemi uygulamasına başladı.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDİLMESİNE GEREK YOK

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-rapor sistemi sayesinde yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanları artık hastanede verilebilecek. Ailelerin Nüfus Müdürlüğüne gitmesine gerek kalmayacak olan uygulamadan yaralanmak için doğum raporunu hastanedeki ilgili birime iletmesi gerekiyor.

Kimlik kartı ile ilgili son dakika gelişmesi Uygulama başladı, ilk kez...

BEBEKLERE HASTANEDE NÜFUS CÜZDANI

İlgili birim, ailelerin resmi nikah ve kayıtlı bir ikametgah adresleri olup olmadığını kontrol ettikten sonra Nüfus Müdürlüğü'nün de görebildiği sistem üzerinde işlemleri yapacak. İşlemleri tamamlanan aileler, yeni doğan bebeğin ismini de belirledikten sonra başka bir işleme gerek kalmadan bebeklerine nüfus cüzdanı alabilecekler.

Kimlik kartı ile ilgili son dakika gelişmesi Uygulama başladı, ilk kez...

DOĞUM RAPORUNUN İLETİLMESİ GEREKİYOR

Ailelerin kurumlar arasında geçirecekleri zamanı artık çocuklarına ayıracaklarını söyleyen Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane Sorumlusu Sümeyye Topuz Söyler, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak doğum yapan her annemize daha iyi bir hizmet sunabilmek için bebeğin kimliğinin çıkarılması işlemleri İl Nüfus Müdürlüğü'ne gidilmeden hastanemizden yapılabilmektedir. Normal doğum veya sezaryen ile doğum yapmak için hastanemize başvuran her gebe bu haktan faydalanabilmektedir. Doğum yaptıktan sonra doğum raporu çıkarılırken, bunu bize iletmeleri yeterli olacaktır. Doğum yapmadan önce bebeğin ismini belirlediyseniz, resmi nikahınız varsa ve sistemde kayıtlı ikametgah adresiniz bulunuyorsa bu haktan faydalanabiliyorsunuz. Bu sayede annelerimiz kimlik işlemleri için ayıracakları zamanı bebeklerine ayırabilirler” diye konuştu.

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