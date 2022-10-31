Kimlik, ehliyet ve pasaport randevuları için flaş karar! Sınır getirildi

Milyonları ilgilendiren ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih yaklaştı. Bu süre içinde vatandaşlar randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüklerine giderek sürücü belgelerini ve kimliklerini yenileyebiliyor. Aksi halde eski belge kullananlara para cezası uygulanacak. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı yeni bir karar verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. 83.6 milyon nüfuslu Türkiye'de 4 yılda son açıklanan verilere göre, 66 milyon kişinin TC kimlik kartı değişti. Yani 66 milyon vatandaş çipli kimliğe geçti.

Öte yandan yeni kimlik kartlarının kullanım alanlarında genişlemeler meydana geliyor. Yeni kimlik kartları ehliyetle birlikte kullanılabiliyordu yani ehliyet yeni kimlik kartına entegre edilebiliyordu.

SON TARİH BELLİ OLDU

Araç ehliyet belgesi sahibi 31 milyonu aşkın vatandaştan da 17 milyonu yeni tip sürücü belgesine geçti. Yeni tip sürücü belgesinin alınması için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Yani yaklaşık ehliyet değişikliği yapmayan 14 milyon vatandaş için ehliyet değişikliğinde son tarih 2022 yılının aralık ayı.

Öte yandan yeni kimlik kartlarının kullanım alanlarında genişlemeler meydana geliyor. Yeni kimlik kartları ehliyetle birlikte kullanılabiliyordu yani ehliyet yeni kimlik kartına entegre edilebiliyordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı program sonrası yaptığı konuşmada yeni kimlik kartlarının artık kredi kartı gibi kullanılabileceğini duyurmuştu.

Maliye Bakanlığı ile birlikte ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Soylu kimlik kartlarının kredi kartı gibi kullanılabilmesi için çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor.

RESMEN SINIR GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, randevularına gelemeyecek vatandaşlar için yeni bir karar verdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yıl sonuna yaklaşırken daha önceki yıllarda da olduğu gibi nüfus müdürlüklerine randevu taleplerinde artış olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın bu randevu talepleri nüfus müdürlüklerinde görevli personellerimizce en kısa sürede karşılanmaktadır. Ancak nüfus hizmetlerimiz için randevu alan ve çeşitli sebeplerden dolayı randevu saatinde nüfus müdürlüklerimize gelemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Bu durum, neredeyse toplam randevu taleplerinin yüzde 15'i oranında olup, acil talebi olan vatandaşlarımız gelinemeyen bu randevular nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır" denildi.

Gelemeyecek kişilerin randevularını iptal etmeleri gerektiği vurgulanarak, "Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımızdan ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmeleridir. Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak 2 hafta sonra randevu verilebilecektir" ifadeleri kullanıldı.