Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'de manzara değişmedi

Dünyaca ünlü turistlik ilçeleri bulunan Muğla'ya Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için yola çıkanlar, Aydın-Muğla kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Menteşe uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara çikolata ikram edip trafik kurallarına uymayı içeren broşür dağıttı, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

"SÜRÜCÜLERE BİLGİLENDİRME YAPILDI"

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, sürücülere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı.

Öte yandan bayram tatili boyunca il genelinde emniyetten 11 bin 520, jandarmadan 10 bin 982, Sahil Güvenlik'ten 297 olmak üzere toplam 22 bin 799 personel görev yapacak. Güvenli trafik akışı için ise 1041 ekip ve 2 bin 681 personel görevlendirildi.

BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

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Ramazan Bayramı'nın arifesinde Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yolcu yoğunluğu devam ediyor. Tatili memleketinde veya şehir dışında geçirmek isteyenler, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

"KİLİT KAVŞAK" KIRIKKALE'DE BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Jandarma ekipleri de hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde, araç sürücüleri ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.

Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.