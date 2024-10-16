Kilis'e Suriye'den roket mermisi düştü

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada; "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Kilis'e düşen roket mermisiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır, sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı yoktur" ifadelerini kullandı.

KİLİS VALİLİĞİ: KİLİS'E YÖNELİK HERHANGİ BİR SALDIRI GERÇEKLEŞMEMİŞTİR

Kilis Valiliği, bugün bölgede çıkan çatışmalara ilişkin görüntülerin sınırın Suriye tarafına ait olduğunu belirterek, "Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir" açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG-7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir."

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CNN Türk Muhabiri Paşa Alyurt, son dakika gelişmesine ilişkin şu bilgileri verdi:

Şu an için TSK’nın herhangi bir dahili olmadığını söyleyebiliriz. Burada gruplar arası mı, grupların kendi içinde çatışması sonucu mu roketin düştüğüne ilişkin TSK tarafından tespiti devam ediyor. Suriye tarafında yaşanan gruplar arasında çıkan çatışma sonucu 1 roketin bölgeye gelmesi sonucunda yangına sebep olduğunu ifade edebiliriz.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ saldırı ile ilgili şöyle konuştu;

Suriye tarafından iki adet havan atışı yapıldı. Ve bu atışın da mayınlı bölgeye isabet ettiği ve akabinde yangın çıktığı ama Türkiye tarafından hemen olaya anında karşılık verildiği bilgisi var elimizde. Kim tarafından bu atış yapıldı, amaç neydi, hedef bölge nereydi bunların hepsini yakın zamanda öğrenmiş olacağız. Ne oldu da aylardır hiçbir olay yaşamadığımız sınırda bunları yaşar olduk? Yine işin ucunun, orada yaşanan gelişmelerin Suriye'ye sıçratılmak istendiği yönünde yaptığımız tespitlere dayanıyor. Biz ne demiştik, ne öngörmüştük? Suriye yakında hareketlenecek, orada Amerika'nın içerideki o çapulcu sürüsüyle birlikte artı yeni gelişen durumu da fırsata çevirmek adına terörle mücadeleyi boşa düşürecek veya Türkiye'yi terör örgütleri üzerinden sıkıştıracak bir takım ayak oyunlarına, bir takım kirli işlere gireceği yönünde tespitlerimiz vardı veya öngörülerimiz vardı.

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AMAÇ TÜRKİYE'NİN HAMLELERİNE ENGEL OLMAK

Şimdi aslında bu yaşananları bana göre bu çerçevede okumakta fayda var. Yani burada yaşananlar tesadüfen, spontane gelişmiş veya sürekli olup da bugün de tekrarını yaşadığımız bir olay değil. Uzun süreden beri biz böylesi olaylar görmedik. Çünkü o bölgede çok ciddi güvenlik tedbirlerimiz var. Bir de sınırlarımızın yanı başında sözde müttefik diyebildiğimiz Amerika'nın hatta zaman zaman o bölgede devriye hizmetleri gören Rusya'nın da hakimiyeti altında olan bölgeler var. Şimdi bu havan atışları bahsedilen coğrafyadansa o zaman zaten hiç şaşırmaya gerek yok veya hiç altında başka şey aramaya gerek yok. Türkiye'ye gözdağı vermek, Türkiye'nin bölgede atacağı hamlelere engel olmak.

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