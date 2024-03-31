Kilis yerel seçim sonuçları 2024: Kilis belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Kilis'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Kilis geldi. Kilis yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Kilis Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Kilis'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. Kilis belediyesi hangi parti? İşte 31 Mart 2024 Kilis yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Kilis yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Kilis'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Kilis büyükşehir belediye başkanlığı ve Kilis ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Kilisli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Kilis'da kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kilis'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Kilis 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
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Kilis'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Kilisli vatandaşlar, 2024 Kilis seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Kilis 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
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2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını 23.538 alınan oy ve %47.26 oy oranı ile AK Parti adayı MEHMET ABDİ BULUT kazanmıştır. Bulut'un vefatı ardından görevi Servet Ramazan devraldı.
KİLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Abdullah Sakar
Adem Küçükusta
Ahmet Aktaş
Ahmet Çetin
Ahmet Üçer
Alaiddin Özkar
Ali Kiriş
Ali Osman Genç
Aycan Duru Akgül
Batuhan Seymen
Caner Ekinci
Hakan Bilecen
Hasan Bayesen
Hasan Kara
Kezban Uzuntepe
Mehmet Emin Ertuğrul
Zeynep Gültekin
Yasin Topaloğlu
Uğur Kaya
Selahattin Aslantaş
Reşit Polat
Kilis'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Kilis'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.