Kilis yerel seçim sonuçları 2024: Kilis belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Kilis'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Kilis yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Kilis'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Kilis büyükşehir belediye başkanlığı ve Kilis ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Kilisli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Kilis'da kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kilis'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Kilis 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

KİLİS İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN

Kilis'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Kilisli vatandaşlar, 2024 Kilis seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Kilis 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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KİLİS YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını 23.538 alınan oy ve %47.26 oy oranı ile AK Parti adayı MEHMET ABDİ BULUT kazanmıştır. Bulut'un vefatı ardından görevi Servet Ramazan devraldı.

KİLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Abdullah Sakar

Adem Küçükusta

Ahmet Aktaş

Ahmet Çetin

Ahmet Üçer

Alaiddin Özkar

Ali Kiriş

Ali Osman Genç

Aycan Duru Akgül

Batuhan Seymen

Caner Ekinci

Hakan Bilecen

Hasan Bayesen

Hasan Kara

Kezban Uzuntepe

Mehmet Emin Ertuğrul

Zeynep Gültekin

Yasin Topaloğlu

Uğur Kaya

Selahattin Aslantaş

Reşit Polat

Kilis'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Kilis'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Kilis Seçim Sonuçları

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Musabeyli Seçim Sonuçları 2024

Polateli Seçim Sonuçları 2024

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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.