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Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza; 4 yaralı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan programında, konvoyda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 2'si basın mensubu, 4 kişi hafif yaralandı.

05.08.2023 - 15:57 | | DHA
Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza; 4 yaralı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te uçakla geldiği Erzincan'dan kara yolu ile Tercan ilçesine yola çıktı. Tunceli Pülümür yol ayrımına geldiğinde konvoyda zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında basın mensupları, polis ve partililerin içlerinde bulunduğu 7 otomobil kazaya karıştı.

Kılıçdaroğlunun konvoyunda zincirleme kaza; 4 yaralı

Kazada hafif yaralanan 2'si basın mensubu 4 kişiye ilk müdahaleyi yine konvoydakiler yaptı. Yaralılar, daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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