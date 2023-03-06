Kılıçdaroğlu'nun adaylığına HDP'den ilk tepki: Ziyarete bekliyoruz

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu açıklamasına HDP'den gelen ilk tepkiyi değerlendirdi.

Zafer Şahin’in açıklamaları şu şekilde: Bu gecenin kaybedenleri 1- Meral Akşener, 2- Ekrem İmamoğlu, 3- Mansur Yavaş. Kazananlar: 1-Kemal Kılıçdaroğlu, 2- Ali Babacan, 3- Temel Karamollaoğlu, 4- Ahmet Davutoğlu, 5- Gültekin Uysal. Bu kadar basit söylüyorum. Bu evlilik mutlu bir şekilde sürmez. 3 Nisan’a kadar her şey olabilir. 3 Nisan çünkü Cumhurbaşkanı adaylığı için son gün.

HDP: GELİN BU İŞİ İLK TURDA BİTİRELİM

HDP eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP bir açıklama yapmış demiş ki "Kemal beyi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Partimize bekliyoruz. Bu işi ilk turda bitirelim." şimdi takkeyi önümüze koyup bir düşünelim. Nasıl olacak bu iş? Daha düne kadar HDP'yi terör örgütünün uzantısı olarak gören Meral Akşener ve İyi Parti, daha düne kadar Mansur Yavaş'la, Meral Akşener aday olursa oy vermeyiz diyen bir HDP. Şimdi burada 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı. HDP orada diyor ki "gelin biz bu işi ilk turda bitirelim".