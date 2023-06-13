Kılıçdaroğlu'nun adayı Özgür Özel mi? Ankara'da konuşulan son iddiaya yanıt

CHP'de 28 Mayıs seçimleri sonrası 'değişim' tartışmaları derinleşerek devam ediyor. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ankara kulislerindeki son bilgileri aktardı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

CHP MYK TOPLANTISINDA NELER OLDU, ÖZGÜR ÖZEL ÇIKIŞI NEDEN YAPTI?

Özgür Özel bu çıkışı neden yaptı? Sandık sonucunun doğru okunması gerektiği, seçmenin sesinin dinlenmesi gerektiği görüşünde. Çıkan sonucu okumazsak seçmen hesabını sorar görüşünde. CHP’nin yerel seçim öncesi Kurultay yapması değişimle çıkması gerektiği inancında. Kişilerle ilgili bir değişim olmaması sosyal demokrat anlayışına evrilmesi görüşünde.

Eğer Kılıçdaroğlu Cuma akşamı Sözcü TV’deki canlı yayında ben aday değilim deseydi Özgür Özel bu adımı atmayacaktı.

‘SON KARARI TEK BAŞIMA VERDİM’

Bu hareket öncesi birileri ile konuştu mu? Bunu da Özgür Özel’e sordum. “Benden uzun süredir beklentisi olan çok sayıda arkadaşım var. Bir süredir onların değerlendirmelerini dinliyordum ama son kararı tek başıma verdim” diyor.

Temel hedefi cesur, kararlı vefalı çizgi izlemek. Kılıçdaroğlu’na ve temsil ettiği kimliğe zarar verilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

MYK’da gerginlik oldu mu? Benim edindiğim bilgilere göre gerginlik olmadı. İki isim MYK öncesi görüştü. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu görüştü. MYK’da da 3 saat bir aradaydılar. Normal ve sıcak diyalog gerçekleşti. Görevleri gereği sık sık iletişim halinde bulunduklarının altını çizmek lazım. İkisi arasında yeni ilkleri beraberinde getirecek mi? Kulislerde şu konuşuluyor. CHP lideri açıkça adayım demedi. Özgür Özel’in bu çıkışı sonrası devreye girmiş bulunuyor. Bu da Kılıçdaroğlu’nun önünde manevra etkisi yaratabileceği inancı var.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYI MI?

Kılıçdaroğlu Özel’e el mi verecek deniliyordu. Özgür Özel bunu reddediyor. Danışıklı dövüş yok diyor. Özel, CHP liderinin Kurultay öncesi aday olmayacağını ilan etmesinden yana. Kurultay’da genç isimlerin adaylıkta yarışarak partinin değişim dalgası ile yerel seçime taşıması yönünde görüşleri var.

ÖZEL’İN BİR SONRAKİ ADIMI NE, GENEL BAŞKANLIKTA ADAY MI?

Yol haritasını hazırlamış vaziyette. Herkesle konuşacak. Sonrasında net bir karar verecek ama şu an itibarıyla potansiyel bir aday. Herkesi kendi adına dinleyeceğini ifade etti. Bir kendisi için ne söyleniyor, iki CHP için ne deniyor? Ekrem İmamoğlu ile görüşecek. Bu iki isim sık sık görüş alışverişinde bulundu. İkisi arasında görüşme olmasını bekliyoruz.

Özgür Özel eski genel başkanlarla Murat Karayalçın, Hikmet Çetin gibi isimlerle görüşeceğini söylüyor. Adnan Keskin, Haluk Koç, Eşref Erdem gibi partinin akil isimleri ile bir araya gelecek. Gençlik kolları ile, il başkanları ile her kesimi dinleyecek, anlamaya çalışacak. Sadece kişilerin değil anlayışın da değişmesi gerekiyor diyor. Sosyal demokrat perspektif ortaya koymaya hazırlanıyor. Yeni bir yol haritası çizecek gibi duruyor.

‘HESAPLAŞMAYANA HESABINI SORACAK DİYOR’

Geçmişte Alman sosyal demokratların değişim sürecini dikkatle incelediğini söyleyebilirim. Temel hedefi Kurultay’ın yerel seçim öncesi Ekim veya Kasım ayında yapılması. Kurultaya büyük heyecan yaratarak partiyi bu dalganın üzerine çıkararak gidilmesi, değişimle yerel seçim sürecinin hedeflenilmesi aksi halde Özgür Özel’e göre seçmen ilk sandıkta hesaplaşmayana hesabını soracak diyor.