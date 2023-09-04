Kılıçdaroğlu'ndan Perinaz Mahpeyker Yaman açıklaması: Bilseydim atamazdım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce AK Parti’den milletvekili ve belediye başkan aday adayı olan ve geçmişte kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışman atadığı tartışması muammaya dönüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in iddiayı yalanması üzerine, Yaman’ın 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden iki gün önce danışman olarak görevlendirilmesine ilişkin ıslak imzalı belge ortaya çıktı. Bunun üzerine CHP’den paylaşılan bilgi notunda, 4 Haziran 2023 tarihli genelge ile o tarihe kadar görev yapan Genel Başkan danışmanlarının görevlerinin sonlandırıldığı açıklandı.

AK Parti’den hem yerel hem de genel seçimlerde aday adaylığı başvurusu bulunduğu belirtilen Yaman’ın danışmanlığı iddiasına ilişkin ilk açıklama Genel Başkan Yardımcısı Erdem’den geldi. Erdem katıldığı TV yayınında, konuya ilişkin soru üzerine, “Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok” dedi.

ISLAK İMZALI BELGE

Tartışma sürerken Yaman’ın görevlendirilmesiyle ilgili ıslak imzalı belge internet medyasına yansıdı. Yaman’a ve Yaman’ın danışman olarak görevlendirilmesine ilişkin tepkiler yoğunlaşırken, tartışmanın odağındaki isim sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweet’leri ben yazmadım. Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor (işim köylere elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum. Evet doğrudur, yıllarca AK Parti’yi destekledim, çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiçbir zaman cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım. Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir’i hep ziyaret ederim. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na inandım. Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce CHP’de bir nefer olarak çalışmak istedim.”

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu, bir TV programında yayınlanan açıklamasında “Sosyal medyada Atatürk’e ve size ağır ifadeler kullanan Perinaz Yaman’ı neden danışmanlığa atadınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. ‘AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor’ dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç. Şimdi çok ağır, ölçüsüz eleştiriler yapıyorlar. Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı.”

‘CHP, OY VERENE DEĞİL, İHTİYAÇ DUYANA KOŞAR’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye yönelik “deprem” konusundaki eleştirilerine, “CHP, milletle el ele vermiş bir siyasi partidir; oy verene değil, ihtiyaç duyana koşar” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından fotoğraflarla yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Bu fotoğraflar tüm kadın milletvekillerimizden oluşan heyetimizin, 15-16 Ağustos 2023’te, deprem bölgesine yapmış olduğu ziyaretten. Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum.”