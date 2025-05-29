Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu!

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci üzerinden kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle Mengü ve Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından hazırlanan suç duyurusu dilekçesini, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya yönelik soru üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay'da alınan sonucu anımsatarak, "Bu tartışma bitti, buradan kimseye ekmek çıkmaz. CHP'de böyle bir tartışma yok." ifadelerini kullanmıştı.

Özel, "söz konusu davayla ilgili eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a bir siteminiz var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı partiden ihraç edildi, üslupsuz sözleri vardı. Onun için kurduğum her cümle nefes israfı. Onun hakkında konuşsam çok kötü şeyler söylerim, değmez. Kemal Bey hakkında hiç kötü bir şey söylemem. Mevcut genel başkanın en önemli sorumluluğu, önceki genel başkanlarına en üst düzeyde saygı göstermek, onları kızacak, üzecek bir şey yapmamaktır. Önceki genel başkanların beni eleştirme özgürlüğü vardır ama benim önceki genel başkanlarımı eleştirme özgürlüğüm yoktur. Parti ahlakım, kültürüm bunu gerektirir."