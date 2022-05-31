Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında karar açıklandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 3 yıl önce Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin davada karar çıktı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezası verildi.
31.05.2022 - 15:41 |
Saldırıya ilişkin açılan davanın beşinci duruşması Çubuk 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
Mahkeme, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün'e "kasten yaralama" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından toplam 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezası verdi.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Toplam 66 kişinin yargılandığı davada 55 sanık, 7 ay 15 gün ile 8 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.
Suça sürüklenen 10 çocuğa da 2 yıldan, 3 yıl 7 ay 21 güne kadar hapis cezası verildi.
Mahkeme sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarını kaldırdı.
Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019'da şehit cenazesi için gittiği Ankara'nın Çubuk İlçesi Akkuzulu Köyü'nde saldırıya uğramıştı. (TRT Haber)