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Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında karar açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 3 yıl önce Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin davada karar çıktı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezası verildi.

31.05.2022 - 15:41 |
Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında karar açıklandı

Saldırıya ilişkin açılan davanın beşinci duruşması Çubuk 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün'e "kasten yaralama" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından toplam 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezası verdi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Toplam 66 kişinin yargılandığı davada 55 sanık, 7 ay 15 gün ile 8 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

Suça sürüklenen 10 çocuğa da 2 yıldan, 3 yıl 7 ay 21 güne kadar hapis cezası verildi.

Mahkeme sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarını kaldırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019'da şehit cenazesi için gittiği Ankara'nın Çubuk İlçesi Akkuzulu Köyü'nde saldırıya uğramıştı. (TRT Haber)

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