Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Tartışmalara son noktayı koydu

CHP'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrası başlayan değişim tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, yaşanan süreçle ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. CHP'li Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olacağını söyledi.

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP'de başlayan 'değişim' tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 6 partiyi bir araya getirdik." diyen Bülent Kuşoğlu, "Yüzde 48 aldık. Hiç kolay olmadı. Yüzde 48'i 51 yapabiliyorsak, bu değişimdir. Benim değişimden kastım budur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kastı budur. Şu anda kitlelerin beklediği değişim de budur." ifadelerini kullandı.

"NASIL YAPACAĞINI GÖSTERSİN, KOLTUĞA OTURSUN"

Cumhuriyet gazetesine konuşan Bülent Kuşoğlu, "Kemal Bey bu değişimin, yenilenmenin öncüsü olmuştur. 48'e kadar bunu çıkarmıştır. 48'e 51 yapacak olan kişi ya da kişiler önce adayım desin. Gelsin, nasıl yapacağını göstersin, o koltuğa otursun. Ben de arkasında olurum. Kemal Bey hiçbir zaman ‘Ben bu koltukta devamlı oturacağım. Bundan sonraki dönemde de adayım’ demiyor. Değişim, yenilenme tamam ama ne yönde, nasıl, kimlerle? Sadece, yarım ağızla ‘Kemal Bey gitsin’i anladık şimdiye kadar değişim taleplerinden. Sadece ‘Kemal Bey gitsin'in bir anlamı yok. Partili de bu bakışı benimsemedi zaten." şeklinde konuştu.

"KEMAL BEY BIRAKSA PARTİ KAOS YAŞAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarına yanıt veren Kuşoğlu, "Kemal Bey 28 Mayıs akşamı ‘Ben bırakıyorum. Ne yaparsanız yapın deseydi bugün parti çok büyük bir kaos yaşardı. Bu büyük bir haksızlık olurdu partiye karşı. 48'e kadar çıkarılmış olan muhalefet hareketine de saygısızlık olurdu. Herkes çok büyük bir yanlış yaptığını, Türkiye'yi tam 48'e getirmişken yani sonuç almaya çok yaklaşmışken bıraktığını söylerlerdi. Ama o şimdi ‘Yakında bir Seçim var. Türk siyasetini sağlam bir yere kadar götüreceğim. Karmaşa ve kaos olmadan.’ diyor." ifadelerini kullandı.

Kuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Çekil çağrıları yapanların bir lideri olması lazım. Gelip bu partiyi nasıl yöneteceklerini, kimle yöneteceklerini, nasıl yüzde 51'e ulaştıracaklarını göstermeleri lazım.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olacağını söyleyen Bülent Kuşoğlu, "Kemal Bey aday olur ama yerel seçim sonrasında yeni bir değerlendirme yapar." dedi.

"İTTİFAK OLMADAN BAŞARILI OLAMAYIZ"

Yerel seçimlerde ittifaklara odaklanılması gerektiğini belirten Kuşoğlu, "İttifakın öyle veya böyle bir arada olması lazım. Yoksa başarılı olmamız mümkün değil. Bir an önce bunlarla uğraşmamız lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da garipsediği durum budur. Yani ‘Ben yarın gidiyorum’ görüntüsü verirse, bu siyasetten doğru olmaz. Ayrılacak olsa bile bunu söylemesi de doğru değil. Ama bir an önce partililerin de toparlanması lazım." şeklinde konuştu.