CHP Genel BaÅŸkanÄ± ve Millet Ä°ttifakÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±Â Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Memleket Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Muharrem Ä°nce'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu,Â BarÄ±ÅŸ ManÃ§o'nun 'Halil Ä°brahim SofrasÄ±' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸarak, "Benim Ã§aÄŸrÄ±m hala geÃ§erli. Eski kÄ±rgÄ±nlÄ±klarÄ±, dargÄ±nlÄ±klarÄ± bir kenara bÄ±rakalÄ±m artÄ±k. SayÄ±n Ä°nce'yi TÃ¼rkiye'nin sofrasÄ±na bekliyoruz. Buyursun lÃ¼tfen gelsin" ifadelerini kullandÄ±.

Benim Ã§aÄŸrÄ±m hala geÃ§erli. Eski kÄ±rgÄ±nlÄ±klarÄ±, dargÄ±nlÄ±klarÄ± bir kenara bÄ±rakalÄ±m artÄ±k. SayÄ±n Ä°nceâ€™yi TÃ¼rkiyeâ€™nin sofrasÄ±na bekliyoruz. Buyursun lÃ¼tfen gelsinâ€¦https://t.co/Oz8PwGyf3N — Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023