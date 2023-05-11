GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu: SayÄ±n Ä°nce'yi Türkiye'nin sofrasÄ±na bekliyoruz
ABONE OL

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu: SayÄ±n Ä°nce'yi Türkiye'nin sofrasÄ±na bekliyoruz

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Eski kÄ±rgÄ±nlÄ±klarÄ±, dargÄ±nlÄ±klarÄ± bir kenara bÄ±rakalÄ±m artÄ±k. SayÄ±n Ä°nce'yi TÃ¼rkiye'nin sofrasÄ±na bekliyoruz" dedi.Â

11.05.2023 - 16:02 | | ANKARA, (DHA)-
KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu: SayÄ±n Ä°nce'yi Türkiye'nin sofrasÄ±na bekliyoruz

CHP Genel BaÅŸkanÄ± ve Millet Ä°ttifakÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±Â Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Memleket Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Muharrem Ä°nce'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu,Â BarÄ±ÅŸ ManÃ§o'nun 'Halil Ä°brahim SofrasÄ±' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸarak, "Benim Ã§aÄŸrÄ±m hala geÃ§erli. Eski kÄ±rgÄ±nlÄ±klarÄ±, dargÄ±nlÄ±klarÄ± bir kenara bÄ±rakalÄ±m artÄ±k. SayÄ±n Ä°nce'yi TÃ¼rkiye'nin sofrasÄ±na bekliyoruz. Buyursun lÃ¼tfen gelsin" ifadelerini kullandÄ±.

    GÜNCEL HABERLER

    Pakistan Yüksek Mahkemesiâ€™nden Ä°mran Han kararÄ±

    Pakistan Yüksek Mahkemesiâ€™nden Ä°mran Han kararÄ±

    Muharrem Ä°nce'nin adaylÄ±ktan çekilme kararÄ± dünyada basÄ±nÄ±nda!

    Muharrem Ä°nce'nin adaylÄ±ktan çekilme kararÄ± dünyada basÄ±nÄ±nda!

    Sinan OÄŸan'dan cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±ndan çekileceÄŸi iddialarÄ±na açÄ±klama

    Sinan OÄŸan'dan cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±ndan çekileceÄŸi iddialarÄ±na açÄ±klama