Kılıçdaroğlu: Asla sandıkların başından ayrılmayın

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek" ifadelerini kullandı.