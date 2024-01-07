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Kestiği ağaç sonu oldu! Feci olay

Afyonkarahisar'da bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak can verdi.

07.01.2024 - 17:50 | | İHA
Kestiği ağaç sonu oldu! Feci olay

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesine bağlı Yolkonak köyünde satın aldığı kavak ağacını testere ile kesmeye çalışan Hakan Aktuğ'un (22) üzerine kavak ağacı düştü. Ağacın altında kalan Aktuğ’u gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aktuğ, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hakan Aktuğ’un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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