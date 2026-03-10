Keşan’da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Keşan’dan Malkara istikametine giden G.Y. yönetimindeki 59 EN 090 plakalı otomobil, önünde giden U.U. yönetimindeki 59 AHH 366 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, savrularak demir bariyerlere çarpan 59 EN 090 plakalı otomobilin sürücüsü G.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.