Kerem Kınık kimdir, kaç yaşında, nereli? İstifa enden Kerem Kınık'ın hayatı…

8 Temmuz 1970'te Malatya'da dünyaya gelen Kerem Kınık İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı ve 1993'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2019 yılında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinde Afet Tıbbı doktorasını tamamlamıştır. Somali Benadir Üniversitesi'nden de Fahri doktorası bulunan Kınık, 1993-1995 yılları arasında Amasya İl Sağlık Müdürlüğünde sorumlu hekimlik, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı, 1999-2013 yıllarında sağlık, bilgi teknolojisi sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarda kurucu ortaklık ve genel müdürlük yapmıştır. 2013-2015 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı olarak çalışmıştır. Kerem Kınık, 2016'dan bu yana da Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Üniversite yıllarından itibaren çeşitli organizasyonlarda insani yardım gönüllüsü olan Kınık, Kosova Savaşı ve Marmara Depremi sırasında gönüllü hekim olarak çalıştı.

2004 yılında gönüllü olarak girdiği Türk Kızılay’da, 2015 yılında Genel Başkan Yardımcısı 2016 yılında Genel Başkan olarak seçildi. 2015 yılından Kasım 2017’ye kadar IFRC Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yaptı, 6 Kasım 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 21. IFRC Yasal Toplantılarında Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nden sorumlu IFRC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Kınık, İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir. Üç çocuk babası ve üç torun dedesi olan Kınık, Dt. Hatice Öztürk Kınık ile evlidir.