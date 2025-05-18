GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKent içi raylı sistemleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
HaberlerGündem Haberleri Kent içi raylı sistemleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Kent içi raylı sistemleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

18.05.2025 - 11:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kent içi raylı sistemleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

19 Mayıs'ta, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerdeki ücretsiz ulaşım imkanına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım olanağı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak."

Güncel Haberler

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Aldatıcı reklamlara 125 milyon TL ceza
#Ekonomi

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Aldatıcı reklamlara 125 milyon TL ceza

Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
#Gündem

Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Kent içi raylı sistemleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
#Gündem

Kent içi raylı sistemleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak