Kendisini mutfak personeli olarak tanıtıp takip ettiği kızı bulmak için kız yurduna girdi

Olay, saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaşarak bazı eşyaları alırken bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencinin bulunduğu odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu.

Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi. M.K.'nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.