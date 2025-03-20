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Kendisini mutfak personeli olarak tanıtıp takip ettiği kızı bulmak için kız yurduna girdi

20.03.2025 - 17:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İhsan DÖRTKARDEŞ - Doğan Can CESUR /İSTANBUL, (DHA)

Kendisini mutfak personeli olarak tanıtıp takip ettiği kızı bulmak için kız yurduna girdi

Avcılar'da bulunan kız yurduna kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak giren M.K. (29), öğrencilerin odasına girerek bazı eşyaları alırken daha önce takip ettiği kız öğrenciyi bulup, arkadaşlık teklif etti. Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine güvenlik görevlileri şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.

Olay, saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaşarak bazı eşyaları alırken bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencinin bulunduğu odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu.

Kendisini mutfak personeli olarak tanıtıp takip ettiği kızı bulmak için kız yurduna girdi

Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi. M.K.'nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kendisini mutfak personeli olarak tanıtıp takip ettiği kızı bulmak için kız yurduna girdi

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Kendisini mutfak personeli olarak tanıtıp takip ettiği kızı bulmak için kız yurduna girdi