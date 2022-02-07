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Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Eyüpsultan Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

07.02.2022 - 14:14 | | Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)
Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.

Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi. 

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