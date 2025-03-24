Kayyum olarak atanmıştı! Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde

Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Polis ekipleri belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi alırken caddedeki bayrak ve posterler toplandı. Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediyeye geldi. Belediye binası önünde bekleyen personel ise saat 09.30 sıralarında içeri girmeye başladı.

'GÖREVE BAŞLAMIŞTIR'

Diğer yandan Şişli Belediyesi'nin Twiiter hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Cevdet ERTÜRKMEN, Şişli Belediye Başkanvekili olarak göreve başlamıştır." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Ertürkmen'in makamdaki fotoğrafına da yer verildi.