Kayyum olarak atanmıştı! Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde
24.03.2025 - 13:14Güncellenme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına gelerek gelerek Şişli Belediye Başkanvekili olarak göreve başladı.
Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Polis ekipleri belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi alırken caddedeki bayrak ve posterler toplandı. Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediyeye geldi. Belediye binası önünde bekleyen personel ise saat 09.30 sıralarında içeri girmeye başladı.
'GÖREVE BAŞLAMIŞTIR'
Diğer yandan Şişli Belediyesi'nin Twiiter hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Cevdet ERTÜRKMEN, Şişli Belediye Başkanvekili olarak göreve başlamıştır." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Ertürkmen'in makamdaki fotoğrafına da yer verildi.