GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKayyum olarak atanmıştı! Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde
HaberlerGündem Haberleri Kayyum olarak atanmıştı! Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde

Kayyum olarak atanmıştı! Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde

24.03.2025 - 13:14Güncellenme Tarihi:
Kayyum olarak atanmıştı! Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına gelerek gelerek Şişli Belediye Başkanvekili olarak göreve başladı.

Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Polis ekipleri belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi alırken caddedeki bayrak ve posterler toplandı. Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediyeye geldi. Belediye binası önünde bekleyen personel ise saat 09.30 sıralarında içeri girmeye başladı.

'GÖREVE BAŞLAMIŞTIR'

Diğer yandan Şişli Belediyesi'nin Twiiter hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Cevdet ERTÜRKMEN, Şişli Belediye Başkanvekili olarak göreve başlamıştır." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Ertürkmen'in makamdaki fotoğrafına da yer verildi.

 

 

 

 

    Güncel Haberler

    Şanlıurfa'da yüzyıllık lezzet: Ramazan ayının vazgeçilmezi lezzeti, sofralardan eksik olmuyor
    #Gündem

    Şanlıurfa'da yüzyıllık lezzet: Ramazan ayının vazgeçilmezi lezzeti, sofralardan eksik olmuyor

    Kayyum olarak atanmıştı! Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde
    #Gündem

    Kayyum olarak atanmıştı! Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde

    Vali Gül, Şehzadebaşı Camii'nde incelemelerde bulundu! 'Hak ettikleri cezalar verilecek'
    #Gündem

    Vali Gül, Şehzadebaşı Camii'nde incelemelerde bulundu! 'Hak ettikleri cezalar verilecek'