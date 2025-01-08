Kayseri'nin pastırmasına Çankırı'dan rakip çıktı! Üreticisi sırrını açıkladı

Çankırı'da bir kasap işletmesi, Kayseri ve Kastamonu'nun pastırma rekabetinin ardından Çankırı pastırmasını üretmeye karar verdi. Dünyaca ünlü Çankırı kaya tuzunu kullanan kasap işletmesi, kimyasal madde içermeyen pastırma üretti. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alan işletme, satış iznini almasının ardından seri üretime geçeceklerini belirtti. Kayseri ve Kastamonu'ya taş çıkartan bir pastırma olduğunu söyleyen kasap Cihan Koç, tadını meşhur kaya tuzundan alması ve hiçbir kimyasal madde kullanılmaması sebebiyle, Çankırı pastırmasının diğer pastırmalara göre daha açık renkli ve yumuşak olduğunu dile getirdi.

“KAYSERİ VE KASTAMONU'YA TAŞ ÇIKARTAN BİR PASTIRMA OLDU”

Yaptıkları pastırmanın yumuşaklığı ile dikkat çektiğini belirten Cihan Koç, “Çankırı'nın geleneksel yöntemleriyle pastırma yaptık. Çankırı'nın meşhur kaya tuzundan, içerisinde kimyasal maddeler olmadan doğal yöntemler kullandık. Renginin Kayseri ve Kastamonu pastırmalarına göre açık olmasının sebebi de içerisinde kimyasal maddelerin olmaması. Kendi aramızda tadımlık yaptık. Vatandaşlara da tattırdık, gayet güzel yorumlar aldık. Pastırmanın satış iznini almayı düşünüyoruz. Kayseri ve Kastamonu pastırmaları gibi kuru olmadı. İçerisinde kimyasal madde olmadığı için pamuk gibi bir pastırma oldu. Kayseri ve Kastamonu'ya taş çıkartan bir pastırma. Yapım aşaması yaklaşık bir ay sürdü. Önce eti temizleyip tuzladık, ardından eti suyu ile çemenledik ve kuruttuk. Ortaya temiz bir pastırma çıkarttık” diye konuştu.

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“ÖZELLİKLE ETİN YUMUŞAKLIĞI VE ÇEMENİN İÇİNDE OLGUNLAŞMIŞLIĞINI ÇOK BEĞENDİM”

Pastırmadan tadan Sayime Durmaz, “Baharatı ve tadı oldukça çok güzel. Genelde işlenmiş ürünleri çok seven birisi olmamama rağmen çok hoşuma gitti. Özellikle etin yumuşaklığı ve çemenin içinde olgunlaşmışlığını çok beğendim. Çok da besleyici bir besin olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞAHANE BİR TÜKETİM VE GIDA MALZEMESİ ŞEKLİNE DÖNÜŞMÜŞ”

Pastırmayı çok beğendiğini ifade eden Mustafa Kalkan ise, “Pastırmanın lezzeti gayet güzel. Çankırı'nın meşhur kaya tuzu ile özel olarak terbiye edilmiş ve et suyunu verdikten sonra çemeninde verdiği lezzet ile şahane bir tüketim ve gıda malzemesi şekline dönüşmüş” şeklinde konuştu.

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