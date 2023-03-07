Kayseri'de peş peşe korkutan depremler!

Kayseri'nin İncesu ilçesi Saraycık bölgesinde saat 14.47'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 5 km derinliğinde oluştu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak, derinliğini ise 12,8 km olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.53'te 4.3 büyüklüğünde yerin 7 km derinliğinde oluştu. Öte yandan Kayseri Hacılar ilçesinde ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

VALİ ESMER'DEN İLK AÇIKLAMA

Kayseri Valisi Şenol Esmer, depreme ilişkin, "07.03.2023 tarih, saat 14:47 de merkez üssü İncesu ilçemiz olarak belirlenen 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir" açıklaması yaptı.