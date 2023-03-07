Kayseri'de peş peşe korkutan depremler!
AFAD'dan alınan bilgiye göre; Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. Öte yandan dakikalar sonra aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kayseri Hacılar ilçesinde ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kayseri'nin İncesu ilçesi Saraycık bölgesinde saat 14.47'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 5 km derinliğinde oluştu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak, derinliğini ise 12,8 km olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.53'te 4.3 büyüklüğünde yerin 7 km derinliğinde oluştu. Öte yandan Kayseri Hacılar ilçesinde ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
VALİ ESMER'DEN İLK AÇIKLAMA
Kayseri Valisi Şenol Esmer, depreme ilişkin, "07.03.2023 tarih, saat 14:47 de merkez üssü İncesu ilçemiz olarak belirlenen 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir" açıklaması yaptı.