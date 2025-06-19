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GündemKayseri'de pastırma hazır ama bir şey eksik! Esnaf dört gözle onları bekliyor
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Kayseri'de pastırma hazır ama bir şey eksik! Esnaf dört gözle onları bekliyor

19.06.2025 - 17:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Remzi Batuhan ÜNAL/KAYSERİ, (DHA)-

Kayseri'de pastırma hazır ama bir şey eksik! Esnaf dört gözle onları bekliyor

Kayseri'nin yöresel lezzeti pastırma ve sucuk üreten esnaflar sezon hazırlıklarını tamamladı. Her yıl dört gözle bekledikleri 'özel' müşterilerinin yollarını gözleyen esnaflar sezonun bereketli geçeceğinden umutlu. Pastırmacı Sado Gürbüz 'Onlar geldikleri zaman Kayseri'mize, Türkiye'mize bir can suyu oluyorlar. Allah onlardan bin kere razı olsun' dedi.

Kayseri'de pastırma ve sucuk özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların ilgisini çekiyor. Her yıl temmuz ve ağustos aylarında gurbetçi yoğunluğu yaşayan Kayseri esnafı, hazırlıklarını tamamladı. Talebin özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen gurbetçilerden oluştuğu belirtiliyor.

Kayseride pastırma hazır ama bir şey eksik Esnaf dört gözle onları bekliyor

'ŞU AN BÜTÜN TÜRKİYE'NİN BEKLEDİĞİ BİR GERÇEK VAR'

Kayseri merkezinde pastırma satışı yapan esnaf Mustafa Tokluman, "Şu an bütün Türkiye'de, iğneden ipliğe bütün ticarethanelerin beklediği bir gerçek var. O da gurbetçi dediğimiz, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın gelmesi. Bu her sene olmakla beraber, bu sene daha ivedi bekliyoruz. Çünkü durgun geçen bir zaman dilimi oldu. Gurbetçinin Türkiye'ye gelmesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Kayseride pastırma hazır ama bir şey eksik Esnaf dört gözle onları bekliyor

'CAN SUYU OLUYORLAR'

Pastırmacı Sado Gürbüz ise "Gurbetçiler geldiği zaman Kayseri'mize, Türkiye'mize bir can suyu oluyorlar. Çünkü ülkeye hem para giriyor, avro ve dolar olarak girdiği için de katkıları oluyor. Allah onlardan bin kere razı olsun" diye konuştu. Pastırma ve sucuğun fiyatına değinen Gürbüz, "Sırt dediğimiz pastırma şu an 1850, antrikot pastırma 2200 lira.

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Kayseride pastırma hazır ama bir şey eksik Esnaf dört gözle onları bekliyor

But kısmı pastırma da 1400 lira bazında gidiyor. Etin bölümüne göre, sırtla bonfile aynı değildir veya but kısmıyla sırt bir değildir. Sucuklarda 630, 790, 930 lira fiyatlarında şu an" dedi

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Kayseri'de pastırma hazır ama bir şey eksik! Esnaf dört gözle onları bekliyor
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Kayseri'de pastırma hazır ama bir şey eksik! Esnaf dört gözle onları bekliyor