Kayseri'de kovboy şapkalı çetesi: Yılkı atlarını sevenlerden adeta haraç kesiyorlar

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Kayseri Erciyes eteklerindeki Hacılar’a bağlı Hürmetçi köyünde Türkiye’deki en büyük yılkı atı sürüsü yaşıyor. Bölgeye gelenler atlarla fotoğraf çektirmeden dönmüyor. İstanbul’da yaşayan Hanifi Öztekin de eşi ve ablasıyla geçen ekim ayında bu köyden geçerken at sürülerini görüp fotoğraf çekmek istedi. Araçlarında 4 yaşında bir çocuk da vardı. At üstünde bir çocuk, “Fotoğraf çekmek yasak, çekmek istiyorsanız kişi başı 100 lira vereceksiniz” diyerek para istedi. Öztekin para vermeyi reddetti ve uzaklaşmaya başladı. Önleri kovboy şapkalı, deri yelekli ve tavırlarıyla ‘Vahşi Batı’ karakterini andıran bölgede ‘Ali Dayı’ olarak bilinen Ali Kemer (56) ve 3 atlı tarafından kesildi. Öztekin’i tehdit ve hakaretler savurarak darp etmeye çalıştılar. Araçtaki çocuk ve kadınlar büyük korku yaşadı.

Hanifi Öztekin, bu anları telefonuyla kaydetti, eşi de polisi aradı. Savcılığa şikâyetlerinin ardından da soruşturma başladı. Aracın etrafını atlarla saran 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

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Mağdurlardan Fatma Öztekin, “Kardeşime vurmasınlar diye sopalı adamın telefonunu alıp arabaya kaçtım. Külhanbeyi gibi atlarla arkamızdan koşturarak çevrelediler” diyerek yaşadıklarını anlattı. Ali Kemer ise “At şahlandı, telefonum yere düştü. Telefonumu almasaydı özür dileyecektim. Orası benim arazim. Para isterim tabii. Olan oldu, gereken neyse ödeyeyim” dedi.

10’AR YIL HAPİS İSTEMİ

Ali Kemer ve diğer 3 kişi hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Savcılık şüphelilerin ‘birden fazla kişiyle tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘mala zarar vermek’ suçlarından 10’ar yıla kadar hapsini istedi. Belgesel ve röportajlarda 176 at için ‘Her türlü bakımını gece - gündüz yapıyoruz. Sahiplenmesek yaşayamazlar’ diyen Ali Kemer’e Hacılar Kaymakamlığı da atları sadece çekim için kullandığı, bakım yapmadığı gerekçesiyle 190 bin lira para cezası verdi.