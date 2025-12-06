Kayseri'de iş arkadaşı tarafından ölü bulundu!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
06.12.2025 - 14:22

Kaynak: HABER MERKEZİ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs beraber yaşadığı arkadaşı tarafından evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Fikir Sokak’ta bulunan bir binada meydana gelen olayda, K.D. beraber yaşadığı arkadaşı tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede K.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından K.D.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

