GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKayseri'de iki mahallede satışa çıktı! Yoğun ilgi var, yarın belli oluyor
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de iki mahallede satışa çıktı! Yoğun ilgi var, yarın belli oluyor

Kayseri'de iki mahallede satışa çıktı! Yoğun ilgi var, yarın belli oluyor

02.09.2025 - 12:45Güncellenme Tarihi:
Kayseri'de iki mahallede satışa çıktı! Yoğun ilgi var, yarın belli oluyor

Talas Belediyesi, şehrin bağ ve sayfiye incisi ilçede yatırım yapmak isteyenlere yönelik kaçırılmayacak fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

 Bu kapsamda yarın düzenlenecek ihaleye istekliler yoğun ilgi gösteriyor. Talas’ın gözde bölgelerinden Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde toplam 88 villa parselinin satışa sunulacağı ihale için sayılı saatler kaldı.

Ali Dağı ve Erciyes’e nazır villa parsellerinden çeşitli büyüklükteki 43’ü 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te ihaleye çıkacak. Geriye kalan değişik büyüklüğe sahip 45 adet villa parseli ise 4 Eylül 2025 Perşembe günü yine saat 14.00’te satışa çıkarılacak.

İLGİLİ HABER

Sokak arasında kilosu 400 TL'ye gidiyor! Samsun'da köylü kadınlar poşet poşet satıyor!
Sokak arasında kilosu 400 TL'ye gidiyor! Samsun'da köylü kadınlar poşet poşet satıyor!

Her iki ihalenin de encümen huzurunda açık artırma yöntemiyle gerçekleşeceği satışlarda, alıcılar için uygun ödeme şartları da sunulacak. Buna göre satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. İsteklilerin talep etmesi halinde ise en az yüzde 20’sinin peşin ödenmesi durumunda iki yıla kadar taksit imkanı sağlanacak. Böylece yatırımcılar daha esnek ödeme şartlarıyla mülk sahibi olma imkanına kavuşacak.

Kayseride iki mahallede satışa çıktı Yoğun ilgi var, yarın belli oluyor


Yatırım yapmanın tam zamanı

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların ihale şartnamesini Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin etmeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0352 437 00 54 numaralı telefondan 2420, 2421 ve 2422 dâhili hatları arayabilir.

Güncel Haberler

Üretici merakla bekliyordu! Ayçiçeği alım fiyatı açıklandı
#Gündem

Üretici merakla bekliyordu! Ayçiçeği alım fiyatı açıklandı

Balıkesir'de yüzde 11'e düştü! Kriz kapıda, alarm verildi
#Gündem

Balıkesir'de yüzde 11'e düştü! Kriz kapıda, alarm verildi

Dünyada eşi yok; obsidiyen taşıyla inşa edilen tek yapı Diyarbakır’da! Atatürk karargah olarak kullandı
#Gündem

Dünyada eşi yok; obsidiyen taşıyla inşa edilen tek yapı Diyarbakır’da! Atatürk karargah olarak kullandı