Kayseri'de ekmeğin yeni fiyatına karar verildi! Komisyon açıkladı

Kayseri'de ekmeğe en son geçtiğimiz ağustos ayında zam yapılmış, market ve fırınlarda 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 11 lira olarak belirlenmişti. Kayseri'de diğer büyükşehirlere göre fiyat daha aşağıda kalsa da bu rakam da vatandaşları zorlayıcı olmuş, bazı tepkileri de beraberinde getirmişti.

Yeni teklif yapıldı: 14 TL olmalı!Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası, 200 gram ekmeğin 14 lira olması için KESOB’a teklif sundu. Teklif, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, KESOB, KTO ve Fırıncılar Odası temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından kabul edilirse 200 gram ekmeğin yeni fiyatı 14 TL olacak. Konu Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, KESOB, KTO ve Fırıncılar Odası yetkililerinden oluşacak komisyon tarafından ele alınacak. Komisyon ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağını Aralık ayı içerisinde kamuoyuna duyuracak.





Zam teklifi kararının artan un, maya, enerji ve işçilik maliyetlerinin artması gerekçesiyle alındığı öğrenildi. Fırıncılar, üretim giderlerinin ciddi şekilde yükseldiğini, mevcut fiyatlarla maliyetleri karşılamanın mümkün olmadığını ifade ederek zammın kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor. Yüksek enflasyon ile birlikte alım gücü düşen vatandaşlar ise kara kara nasıl geçineceğini düşünüyor.

kaynak:kayserianadoluhaber