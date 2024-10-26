GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de drift yapan sürücü hem ehliyetinden hem aracından oldu

Kayseri'de drift yapan sürücü hem ehliyetinden hem aracından oldu

Kayseri’de drift yaptığı tespit edilen sürücünün hem ehliyetine el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.

26.10.2024 - 09:08 |
Kayseri'de drift yapan sürücü hem ehliyetinden hem aracından oldu

Melikgazi ilçesinde bulunan Seyide Dadaloğlu Anadolu Lisesi civarında drift yapan bir sürücü, bölgede görev yapan sivil güven timleri tarafından tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, araç da trafikten men edildi.

GÜNCEL HABERLER

Süper Loto'da rekor ikramiye İstanbul'a çıktı! 6 bilen bir kişi 309 milyon 155 bin 829 TL kazandı

Süper Loto'da rekor ikramiye İstanbul'a çıktı! 6 bilen bir kişi 309 milyon 155 bin 829 TL kazandı

İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! ABD dünyaya duyurdu

İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! ABD dünyaya duyurdu

Bakanlık harekete geçti! İlan verenler dikkat, 100 bin TL'ye kadar ceza yolda

Bakanlık harekete geçti! İlan verenler dikkat, 100 bin TL'ye kadar ceza yolda