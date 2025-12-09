Kayseri'de dehşet veren olay: Boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için yaşadığı binaya gitti, tartıştığı başka bir kadını öldürdü!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
09.12.2025 - 15:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde dehşet verici bir cinayet yaşandı. Emekli başçavuş İlhan Ş. (51), iddiaya göre ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'yi öldürmek amacıyla yaşadığı binaya gitti. Eşi kapıyı açmayınca, binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül (36) ile tartışmaya başladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana geldi. Emekli başçavuş İlhan Ş., iddiaya göre ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti.

Y.Ş. kapıyı açmadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İlhan Ş., yanındaki bıçakla Melek Gül'ü yaralayıp, kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, hastaneye kaldırıldı. Melek Gül, burada kurtarılamadı. Kaçan İlhan Ş. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıld

