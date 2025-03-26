Kayseri'de bir vatandaş bulduğu 300 bin TL’lik ziynet eşyası ve çek dolu çantayı sahibine teslim etti

Kayseri’de yaşayan esnaf B.G. içinde 5 milyon TL’lik farklı miktarlarda düzenlenmiş çek, 2 milyon TL’lik senet ve 300 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile para olan çantasını Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde cadde üzerinde düşürdü. Bu sırada bölgeden geçen e-ticaret işi ile uğraşan İsmet Ünalmış’ın otomobilinin lastiği patladı. Aracını yol kenarında uygun bir yere çeken Ünalmış, cadde kenarındaki çantayı fark etti. Ünalmış, çantadan çıkan kimlik kartı ve evraklar ile B.G.’nin iletişim bilgilerine ulaştı.

Ardından da Melikgazi ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusu için giden B.G.’ye polis merkezinde çantasını teslim etti. Yaşadığı olayı anlatan Ünalmış, "Her gün çocuklarımı anneme bırakmak için bu güzergahı kullanıyorum. Arabamın birden lastiği patladı. Kenarda durdum. Lastiğe bakarken, yol kenarında bu çantayı buldum. İçinde kimliğini buldum. İletişime geçtim. Karakolda olduğunu öğrendim. İmzalanmış miktarı yazılmamış çekler var. 500 bin TL’lik yazılmış çek ver. Bir balya senet var. Dolar ve altın var. Lastiğin orada patlaması bir işaret olabilir. Mübarek Kadir Gecesi’nde böyle bir şeye vesile olduğum için mutlu oldum” dedi.