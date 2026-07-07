Kayseri'de bir adım sonrası belli oldu: 300 yataklı yurt yapımı kesinleşti

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hisarcık Mahallesinde 300 öğrenci kapasiteli yurt yapılması planlanıyor. Bir süredir devam eden proje çalışmaları için Melikgazi Belediyesi hazırlık çalışmasına başladı.

Pansiyon projesi kapsamında Melikgazi Belediyesi ekipleri mimari projeyi hazırlayacak. Taşınmazın konumu, çevre düzeni gibi işler üzerinde çalışacak belediye aynı zamanda bahse konu alanda zeminin yapılaşmaya uygun olup olmadığına ilişkin jeolojik çalışmaları yürütecek.





Belediyeden resmi açıklama

Melikgazi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ‘’Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Hisarcık Mahallesi’nde 300 öğrenci kapasiteli pansiyon yapım işi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç programı doğrultusunda söz konusu yapım işine ait özel proje belediyemizce hazırlanıp, vaziyet planı ile zemin etüdü çalışmaları tarafımızca yapılacak.’’ ifadeleri yer aldı.