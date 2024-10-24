GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı

Kayseri'de ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda şüpheli F.M., ayakkabı tabanına sakladığı uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alındı.

24.10.2024 - 11:03 | | Öykü GENÇ/KAYSERİ, (DHA)
Kayseri'de ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.M.'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi’nde kaldığı otele operasyon düzenlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ayakkabı tabanına gizlenmiş 1 kilo 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ekiplerin Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesindeki bir adreste gerçekleştirdiği bir diğer uyuşturucu operasyonunda ise, M.G. yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 260 gram kubar esrar ele geçirildi. M.G., ekipler tarafından gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLER

İzmir'de 7.2'lik deprem riski hızla yaklaşıyor! 4 fay otuz bin artçı üretti

İzmir'de 7.2'lik deprem riski hızla yaklaşıyor! 4 fay otuz bin artçı üretti

Gaziosmanpaşa'da küçücük çocuğa altın dolu çantayı çaldırdılar

Gaziosmanpaşa'da küçücük çocuğa altın dolu çantayı çaldırdılar

Bodrum'da turizm sezonu bitti: Yüzen oteller bakım için karaya çekiliyor

Bodrum'da turizm sezonu bitti: Yüzen oteller bakım için karaya çekiliyor