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Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı! 'Bu sözler benim değil'

29.01.2025 - 10:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı! 'Bu sözler benim değil'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri’de bir beton firması tarafından reklam yüzü olarak kullanılınca çileden çıktı. Firmanın afişinde Prof. Dr. Celal Şengör'e de yer verdi. Sitemini sosyal medya hesabından dile getiren Görür, "Densizlik için yasal yollara başvuracağım" dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'de bir beton firmasına ait olan reklama tepki gösterdi. Firma deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Celal Şengör'e ait olduğu iddia edilen Kayseri depremiyle ilgili iki cümleyi dev bir afişe bastırıp reklam panolarına astırdı.

Kayseride asılan afiş Naci Görürü çileden çıkardı Bu sözler benim değil

 “DENSİZLİK, BU SÖZLER BENİM DEĞİL"

Beton reklamında kendisini ve söylemediği sözleri gören Naci Görür ateş püskürdü. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, "Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle" dedi.

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