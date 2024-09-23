Kayseri’de Ahilik Haftası kutlamaları başladı! Tören düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ve oda başkanları katıldı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından buradaki program sonra erdi. Kayseri’de Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak.