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Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kapları değiştirildi

27.01.2025 - 13:17Güncellenme Tarihi:
Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kapları değiştirildi

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheler nedeniyle bahse konu numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kayseri Şehir Hastanesi Endoskopi ve Patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir. Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)

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