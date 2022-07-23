Kayseri Develi'de yapılan hastaneye Ekrem Karakaya'nın adı verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Karakaya'nın memleketi Kayseri'de yaptığı konuşmada, Develi'de yapılan hastaneye Ekrem Karakaya'nın adının verileceğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Develi’deki hastanemize menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya’nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.