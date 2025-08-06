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Kaymak Ağası ilk kez seçildi! 34. Kaymak ve Eber Gölü Festivali'ne damga vurdu

06.08.2025 - 12:05Güncellenme Tarihi:
Kaymak Ağası ilk kez seçildi! 34. Kaymak ve Eber Gölü Festivali'ne damga vurdu

Afyonkarahisar'da düzenlenen 34'üncü Kaymak ve Eber Gölü Festivali'nde bu yıl ilk kez 'Kaymak Ağası' uygulaması hayata geçirildi.

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Bolvadin Belediyesi tarafından 34'üncü Kaymak ve Eber Gölü Festivali düzenlendi. Festival çerçevesinde düzenlenen kaymak ve yemek yarışmaları, Bolvadin’in zengin mutfak kültürünü ve yöresel tatlarını bir kez daha öne çıkardı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edilirken, bu yıl ilk kez 'Kaymak Ağası' uygulaması da hayata geçirildi. Belediye Başkanı Derviş Aynacı'nın talimatlarıyla gerçekleştirilen açık artırmada, yarışmada birinci seçilen kaymak 25 bin TL bedelle Ziya Tüfekçi tarafından satın alındı.

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Ziya Tüfekçi, elde edilen bu geliri anlamlı bir bağışla değerlendirdi. Final gecesinde sahne alan Yankı Halk Oyunları Ekibi’ne bu bedeli hediye ederek kültürel değerlere önemli bir katkı sundu. Bolvadin Belediyesi, geleneklerin yaşatıldığı bu tür etkinliklere destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymak Ağası ilk kez seçildi 34. Kaymak ve Eber Gölü Festivaline damga vurdu

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