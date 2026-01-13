Kaygan zemin kazaya neden oldu: D-100’de iki ayrı çarpışma

Haberin Devamı

Beylikdüzü’nde D-100 Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazası, kısa süreli aksamalara yol açtı. İlk kazada iki kişi yaralanırken, aynı noktada yaşanan ikinci kazada maddi hasar oluştu.

Saat 02.00 sıralarında Büyükçekmece yönünde ilerleyen 34 ER 3475 plakalı otomobil, kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savruldu. Kontrolden çıkan araç, önünde seyreden 34 KSR 382 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

AYNI NOKTADA İKİNCİ ÇARPIŞMA

İlk kazanın hemen ardından aynı bölgede bir kaza daha yaşandı. Bu kez seyir halindeki 34 TEM 04 plakalı taksi, 40 DY 407 plakalı otomobille çarpıştı. İkinci kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Her iki kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı.