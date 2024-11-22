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Kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü'nde bulunmuştu! Rojin'in otopsi raporunda 'suda boğulma' ibaresi yok

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının otopsi raporunda ‘suda boğulma’ diye bir ibarenin olmadığını ifade ederek, sosyal medyada yazılanlara tepki gösterdi.

22.11.2024 - 10:22 |
Kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü'nde bulunmuştu! Rojin'in otopsi raporunda 'suda boğulma' ibaresi yok

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili gelişmeleri takip etmek üzere Van’a gelen baba Nizamettin Kabaiş, Rojin’in ölümüyle ilgili sürekli avukatı ile irtibatta olduğunu belirterek, “Ben İstanbul’daydım. Avukatla her gün irtibatta olup, konuşuyorduk. Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ile konuştuk ve başsavcılığa başvurduk. Zaten otopsi raporu da gelmişti. Onun için de gitmiştik. Otopsinin çoğu maddelerini okuduk. İtiraz ettik ve tekrardan başsavcılığa geri gönderdik. Onları incelemeye aldılar” dedi.

"OTOPSİ RAPORUNDA 'SUDA BOĞULMA' YOK"

Dosyanın gizlilik kararının devam ettiğini belirten Kabaiş, “Ben ve kardeşim İstanbul’dan geldik. Diyarbakır’dan da kardeşim, amcamın oğlu, eşim ve oğlum Ömer geldi. İki gündür Van’dayız. Dosyayı takip ettik. Herhangi bir yeni açıklama yok. Ancak avukatımız özel olarak başsavcıya sordu, 'Medyaya vermişsiniz. Medyada dosya gelmiş, otopsi raporu gelmiş ve alt yazıda ‘suda boğulma’ denilmiş.' Başsavcı dedi ki, ‘Ben yansıtmamışım. Onlar sızdırmış. Boğulma olarak ben dememişim. Ben sadece dosyanın geldiğini demişim. Onlar da kanallara sızdırdılar. Kendi kafalarına göre Rojin Kabaiş’in dosyasında suda boğulma denilmiş’ dedi. Yani başsavcı söylememiş. Öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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