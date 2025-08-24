GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKaybolan kedisi 'Gıde'yi bulana 5 bin lira ödül verecek
HaberlerGündem Haberleri Kaybolan kedisi 'Gıde'yi bulana 5 bin lira ödül verecek

Kaybolan kedisi 'Gıde'yi bulana 5 bin lira ödül verecek

24.08.2025 - 14:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Kaybolan kedisi 'Gıde'yi bulana 5 bin lira ödül verecek

İzmir'in Çiğli ilçesinde Muazzez Dağ (55), bir hafta önce kaybolan kedisi 'Gıde'yi bulana 5 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Haberin Devamı

Çiğli'de yaşayan Muazzez Dağ, yavruyken birkaç hafta bakması için kendisine emanet edilen yavru kediyi, eşi karşı çıkmasına rağmen 8 yıl önce sahiplendi.

Haberin Devamı

Dağ'ın 'Gıde' adını verdiği dişi kedisi geçen hafta ortadan kayboldu. Kedisinin hayatından endişe ettiğini belirten Dağ, "Gıde ile aramızda zamanla özel bir bağ oluştu. Onu çok seviyorum. Komşuların bahçelerinde gezer, her yere peşimden gelip beklerdi. Dışarda olsa bile mutlaka eve dönerdi. Ancak geçen hafta eve dönmedi. O günden beri de kayıp" dedi.

İLGİLİ HABER

Bu meyveyi yetiştirmek yürek ister! Sadece uçurum kenarında oluyor, lezzetiyle damak çatlatıyor
Bu meyveyi yetiştirmek yürek ister! Sadece uçurum kenarında oluyor, lezzetiyle damak çatlatıyor

Kedisinin kaybolmasından sonra gecesinin gündüzüne karıştığını, hiçbir şeyden zevk alamaz olduğunu belirten Dağ, "Sütlü kahve rengi vi beyaz renklerdeki kedim Gıde'nin yokluğunu hissediyorum. Çok sevimli bir kediydi. Biri aldıysa rica ediyorum, Allah rızası için geri getirsin. Bunalıma girer, mama yemez, ölebilir. Fazla param yok ama ödül olarak babamın verdiği emekli aylığından 5 bin lirayı kedimi bulana ödül olarak vereceğim. Eğer biri aldıysa ve çekiniyorsa, getirip, mahalleye bırakabilir." diye konuştu.

İLGİLİ HABER

Aydın'ın yeni rakibi Balıkesir! Hasat başladı, Çin, İngiltere, Rusya ve İspanya almak için sırada
Aydın'ın yeni rakibi Balıkesir! Hasat başladı, Çin, İngiltere, Rusya ve İspanya almak için sırada

Güncel Haberler

Yakaladığı 15 kiloluk sazanı öperek tekrar suya bıraktı
#Gündem

Yakaladığı 15 kiloluk sazanı öperek tekrar suya bıraktı

1600 yıllık eser Balıkesir'de bulundu: Antik kentin ortasından çıktı
#Gündem

1600 yıllık eser Balıkesir'de bulundu: Antik kentin ortasından çıktı

Kapı kapanmadı yolculuk tam gaz devam etti! Trafikte pes dedirten görüntü
#Gündem

Kapı kapanmadı yolculuk tam gaz devam etti! Trafikte pes dedirten görüntü