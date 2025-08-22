Aydın'ın yeni rakibi Balıkesir! Hasat başladı, Çin, İngiltere, Rusya ve İspanya almak için sırada

2

Havran inciri, iç piyasanın yanı sıra, Çin, İngiltere, Rusya ve İspanya gibi ülkelere de ihraç ediliyor. Rekoltenin iyi olduğunu kaydeden üretici Ali Dalmaz, " Havran da bu sene incir hasadı başlamıştır. Kalitemiz düzgündür. Aydın da daha çok incir olduğunu biliyoruz Ama, bizim Havran bölgesinde de yaklaşık yılda 2 bin ton incir üretmekteyiz. Bunları biz daha iyi bir şekilde natürel şekilde hazırlayıp halkımıza iç pazara da dış pazara da sunmaya çalışıyoruz.