Bu meyveyi yetiştirmek yürek ister! Sadece uçurum kenarında oluyor, lezzetiyle damak çatlatıyor

İskenderun'un Aşkarbeyli Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Ziya Gülten, dikenli incirin zahmetli toplama sürecine rağmen keyifle tükettiklerini söyleyerek "Toplaması oldukça zor. Uçurum kenarında yetiştiği için hem dikenleri vücuda batıyor hem de yılan gibi tehlikeli hayvanlar olabiliyor. Bu nedenle çok fazla toplayamıyoruz, sadece canımız istediğinde ailecek yiyoruz. Tadı bal gibi, çok lezzetli. Prostat ve şeker gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini söylüyorlar. Biz de severek tüketiyoruz. Dikenli incir sulama gerektirmeden tamamen doğada kendiliğinden yetişiyor. Sıcak iklimi seviyor, sulamaya ihtiyaç duymuyor ve doğal bir meyve. Toplaması zor olsa da yedikten sonra tüm zahmetine değiyor" ifadelerini kullandı.