Bu meyveyi yetiştirmek yürek ister! Sadece uçurum kenarında oluyor, lezzetiyle damak çatlatıyor
Kaynak : İHA
Zorlu doğa koşullarına meydan okuyan bu eşsiz meyve, sadece sarp kayalıkların kenarında yetişiyor. Toplaması cesaret istiyor, tadı ise resmen damak çatlatıyor. Bir kez tadına bakan bir daha unutamıyor.
Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kesimlerinde doğal olarak yetişen, kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan dikenli incir; serinletici etkisi ve sağlık açısından faydalarıyla dikkat çekiyor. Yetiştiği yörelere göre "Hint inciri" ya da "Frenk inciri" olarak da bilinen bu meyvenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirime iyi geldiği ve vücut direncini artırdığı biliniyor.
Dikenli incir, toplama sırasında dikenlerin ele batmaması için genellikle eldiven ve maşa yardımıyla toplanıyor. Meyveyi tüketmek isteyenler ise kabuğunu dikkatlice soyduktan sonra afiyetle yiyebiliyor. Ağustos ayı itibariyle olgunlaşmaya başlayan dikenli incir, sevenleri tarafından vazgeçilmezler arasında.
İskenderun'un Aşkarbeyli Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Ziya Gülten, dikenli incirin zahmetli toplama sürecine rağmen keyifle tükettiklerini söyleyerek "Toplaması oldukça zor. Uçurum kenarında yetiştiği için hem dikenleri vücuda batıyor hem de yılan gibi tehlikeli hayvanlar olabiliyor. Bu nedenle çok fazla toplayamıyoruz, sadece canımız istediğinde ailecek yiyoruz. Tadı bal gibi, çok lezzetli. Prostat ve şeker gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini söylüyorlar. Biz de severek tüketiyoruz. Dikenli incir sulama gerektirmeden tamamen doğada kendiliğinden yetişiyor. Sıcak iklimi seviyor, sulamaya ihtiyaç duymuyor ve doğal bir meyve. Toplaması zor olsa da yedikten sonra tüm zahmetine değiyor" ifadelerini kullandı.