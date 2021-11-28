Katliam yapÄ±p bu mesajÄ± attÄ±! 'OlmasÄ± gerekeni yaptÄ±m'

Olay, dÃ¼n saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda, Seydikemer'in kÄ±rsal Ã‡atak Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan B. ve oÄŸullarÄ± Yasin B. ile Tahsin B., evde yemek yedikleri sÄ±rada, aralarÄ±nda husumet olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen akrabalarÄ± R.B.Â geldi.

Taraflar arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine R.B., yanÄ±nda getirdiÄŸi av tÃ¼feÄŸiyle amcasÄ±na ve kuzenlerine ateÅŸ aÃ§Ä±p, kaÃ§tÄ±. Silah seslerini duyanlarÄ±n ihbarÄ±yla eve saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, baba ile oÄŸullarÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. SavcÄ±nÄ±n olay yeri incelemesinin ardÄ±ndan Adnan B. ve oÄŸullarÄ± YasinÂ ile Tahsin B.'ninÂ cansÄ±z bedenleri,Â MuÄŸla Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â R.B. ise jandarma ekiplerince kÄ±sa sÃ¼rede yakalanarak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. R.B., jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bugÃ¼n adliyeye sevk edildi.

CÄ°NAYET SONRASIÂ 'BEN ARTIK YOKUM' PAYLAÅžIMI

Ã–te yandanÂ R.B.'nin,Â cinayetin hemen ardÄ±ndan, anlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ±Â WhatsApp'takiÂ hikaye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, 'Buradan yazayÄ±m. TanÄ±dÄ±k, tanÄ±madÄ±k kim varsa hakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin. Ben artÄ±k yokum, ulaÅŸamazsanÄ±z yani bana. OlmasÄ± gereken neyse onu yaptÄ±m, hoÅŸÃ§a kalÄ±n' yazÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.